У справах щодо злочинів проти Майдану винесено 9 виправдальних вироків - ГПУ
Начальник Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк заявив, що у справах щодо злочинів проти Майдану винесено 9 виправдальних вироків.
Читайте такожВ ГПУ заявили, що держава не сприяє розслідуванню злочинів проти Майдану
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу в Києві.
«Ті справи, які направляли до суду слідчі Генпрокуратури, виправдальних вироків немає, за справами, які направлялись до суду слідчими поліції чи прокуратур областей маємо 9 виправдувальних вироків», - заявив він.
За словами Горбатюка, у всіх цих справах остаточну крапку ще не поставлено, оскільки вони перебувають на оскарженні в апеляції чи в касаційній інстанції.
Як повідомляв УНІАН, за словами Горбатюка, на сьогодні 52 особи визнані судами винними у скоєнні злочинів проти Майдану, дев'ятеро з них засуджені до позбавлення волі.