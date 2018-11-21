У справах щодо злочинів проти Майдану винесено 9 виправдальних вироків - ГПУ

У всіх цих справах остаточна крапка ще не поставлена, оскільки вони перебувають на оскарженні в апеляції чи в касаційній інстанції.

Начальник Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк заявив, що у справах щодо злочинів проти Майдану винесено 9 виправдальних вироків.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу в Києві.

«Ті справи, які направляли до суду слідчі Генпрокуратури, виправдальних вироків немає, за справами, які направлялись до суду слідчими поліції чи прокуратур областей маємо 9 виправдувальних вироків», - заявив він.

За словами Горбатюка, у всіх цих справах остаточну крапку ще не поставлено, оскільки вони перебувають на оскарженні в апеляції чи в касаційній інстанції.

Як повідомляв УНІАН, за словами Горбатюка, на сьогодні 52 особи визнані судами винними у скоєнні злочинів проти Майдану, дев'ятеро з них засуджені до позбавлення волі.