Стан здоров'я Сенцова задовільний - російський омбудсмен

Адміністрація колонії в Лабитнангі поки не розглядає переведення незаконно ув'язненого українського режисера Олега Сенцова на загальний тип тримання.

Уповноважений із прав людини в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії Анатолій Сак розповів, що стан незаконно ув'язненого українського режисера Олега Сенцова лікарі оцінюють як задовільний.

Як повідомляє Крим.Реалії з посиланням на російські ЗМІ, адміністрація колонії в Лабитнангі поки не розглядає переведення Сенцова на загальний тип тримання.

"Стан його задовільний, багато читає, перебуває під постійним наглядом медичного персоналу. Питання про переведення його в загін поки не розглядалося, тому що є певні норми, що повинні дотримати за станом здоров'я перебування після режиму голодування», – сказав омбудсмен.

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ФСБ РФ затримала Сенцова в Криму навесні 2014 року, потім його вивезли до Росії. У серпні 2015 року українського режисера засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим обвинуваченням в організації терактів і підпалів партійних офісів.

Сенцова утримують у колонії "Білий ведмідь" на Ямалі.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодовку з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

На початку жовтня Сенцов припинив голодовку. У своєму листі режисер зазначив, що, у разі продовження голодовки, до нього застосували б примусове годування через його критичний стан.