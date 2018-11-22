Монетизація субсидій: експерт пояснила, як отримати гроші
У рамках монетизації субсидій українці отримуватимуть "комунальну знижку", а зекономлені гроші зможуть витратити.
Як працюватиме монетизація субсидій, розповіла керівник Інституту громадянських свобод Галина Третьякова, передає «Обозреватель».
На запитання про розмір "комунальної знижки" експерт відповіла: "Усе залежить від того, скільки буде економити кожне домогосподарство. Рахувати треба тільки після того, як ціни на газ піднімуть на 23%. Вираховувати будуть й економити ми будемо вже за новими цінами".
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"Така економія була виплачена наприкінці минулого року. У грудні виплачували всім, хто заощаджував протягом опалювального сезону. Це вже відбувалося в уряді", — нагадала вона.
Третьякова зазначила, що в рамках монетизації субсидій споживачам відкриватимуть розрахункові рахунки в Ощадбанку.
"Рахунки в Ощадбанку діятимуть за спеціальним режимом. Буде перерахована субсидія. Та частина, яка йде на оплату, піде на оплату, а зекономлена сума залишатиметься у домогосподарстві", — пояснила вона.
За словами експерта, відкритим залишається питання, коли люди зможуть використовувати зекономлені гроші — щомісяця або наприкінці року 31 грудня, коли сума буде накопичена і зекономлена.
"Але такий механізм провокує економію, коли будуть залишатися кошти, які домогосподарство зможе витрачати на власний розсуд", — додала вона.
Коментуючи максимальну суму комунальної знижки, 150 кВт електроенергії або 100 кубометрів газу, Третьякова зазначила: "Більше за цю суму заощадити можна, тому що є норматив, за яким надаються субсидії. Цей норматив за час дії субсидій зменшувався. Сьогоднішня сума субсидії має реальну основу. Можна опалювати і користуватися комунальними послугами, підтримуючи температуру вдома".