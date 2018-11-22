"Так набагато молодша!": Пугачова вразила мережу зовнішнім виглядом (фото)

Алла Пугачова знову здивувала своїх шанувальників новим образом.

У мережі з'явилося фото артистки Алли Пугачової, на якому вона позує в незвичному образі - із зібраним у високий хвіст волоссям, в окулярах, рябій блузі та намисті. Поруч із Примадонною російської естради стоїть співачка Жасмін.

Знімок на своїй сторінці в Instagram опублікувала співачка Жасмін. "Жінка, яка по-справжньому знає секрет вічної посмішки, доброти і чогось такого дуже теплого і затишного, такого, через що поряд з нею завжди добре", - підписала вона фотографію.

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У геолокації Жасмін зазначила ресторан Balzi Rossi, який розташований у Москві.

"Красуні", "Чарівні", "Алло Борисівно, Вам дуже личить хвіст", "Так набагато молодша!", "Як посвіжішала Пугачова", - пишуть у коментарях під фото у фан-групі Примадонни.

Раніше відомий російський композитор Ігор Ніколаєв привітав співачку Аллу Пугачову та її чоловіка Максима Галкіна. Він згадав, що рік тому в ці дні вони повінчалися.