Вінницька ОДА: опорні школи регіону є осередками якісної сучасної освіти

Діти, батьки і вчителі мають зрозуміти, що опорні школи здатні забезпечити значно вищу якість знань.

На цьому наголосив перший заступник голови облдержадміністрації Андрій Гижко, відвідавши 21 листопада з робочим візитом опорний загальноосвітній навчальний заклад - загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів селища Оратів, яка є учасником «пілотного» проекту опорних шкіл.

Посадовець відзначив, що саме цей навчальний заклад, за результатами ЗНО, є одним із найуспішніших в області.

Так, у 2018 році школу закінчили 34 учні, з них 29 вступили до вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

«Ще досі точаться розмови про те,що в сільській місцевості,у зв’язку зі створенням опорних закладів , закриваються школи. Насправді ж малі школи не закрилися: відбулось пониження ступеню, і вони на правах філій увійшли до опорних шкіл. Маленьким дітям краще навчатися там, де вони проживають, але учні середніх і старших класів підвозяться до опорних, добре обладнаних шкіл, де є усе необхідне для здобуття якісних знань»,- зазначив Андрій Гижко.

Директор Оратівської школи Лариса Гнідунець розповіла: «Відповідно до рішення 6 сесії районної ради, у травні 2016 року наша школа визначена опорним загальноосвітнім навчальним закладом Оратівського освітнього округу. З метою забезпечення рівного доступу учнів базової та старшої школи до якісної освіти до опорного навчального закладу увійшли: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів смт. Оратів Оратівської селищної об’єднаної територіальної громади Вінницької області та її філії у селах Дібровинці та Синарна, Оратівська дитячо-юнацька спортивна школа, Оратівський районний будинок дитячої творчості, Оратівська дитяча музична школа.

На даний час в навчальному закладі навчається 536 учнів, а разом з учнями філій - 572. Працює 3 групи продовженого дня.

В школі функціонують повних 22 класи. Середня наповнюваність по школі 23 учні. Навчаються діти з Оратова та з навколишніх сіл, підвезення яких здійснюється систематично».

Андрій Гижко разом із керівниками Оратівського району та журналістами оглянув навчальні класи, поспілкувався із учнями та вчителями, ознайомився із нагальними потребами закладу.

Перший заступник голови ОДА у своєму коментарі зазначив:

«У Вінницькій області створено 35 опорних шкіл і цей процес триває , до кінця поточного року ми матимемо ще 10 опорних шкіл. У 2018 році обласна державна адміністрація зробила акцент на забезпечення в опорних школах поглибленого вивчення математики і фізики. На область було придбано 50 спеціалізованих математичних класів. Такі акценти будуть робитися і в майбутньому: кожна школа визначатиметься із спеціалізацією – десь це будуть кабінети хімії, або біології чи інформатики, під таку спеціалізацію буде купуватися лабораторне обладнання, дослідницькі комплекси, комп’ютерне обладнання.

Андрій Гижко також зауважив, що із завершенням трьох довгобудів – загальноосвітніх шкіл, які будувалися понад 20 років: школи у Сосонці Вінницького району, Зведенівці Шаргородського району та у Михайлівці Гайсинського району, проблема із шкільними приміщеннями в області практично вирішена: «Ще дві школи потрібно добудувати, а решта – то є добротні приміщення . Оратівська школа, де ми знаходимося, була побудована 40 років назад, вона має просторі кабінети, але проектом не передбачено актової та належної спортивної зали. І ця школа не виключення, маємо десятки шкіл ,де навчаються 500-700 учнів,але немає спортивної зали, або актова зала у пристосованому приміщенні. Саме тому пріоритетом на 2019 рік буде добудова та дооснащення необхідних приміщень в навчальних закладах, де навчаються 500 і більше учнів. Це розширить можливості дітей займатися в різноманітних гуртках, майстернях та секціях, створюючи їм комфортне перебування у навчальних закладах».

Довідка:

В рамках «пілотного» проекту опорних шкіл за рахунок міжнародних донорів загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів смт Оратів отримано:

лабораторне обладнання та меблі на суму 92,6 тис. грн., яке поставлялося в школу наступними постачальниками:

Інтерактивний комплекс на суму 212,2 тис. грн., що включає: ноутбук, короткофокусний проектор, інтерактивна дошка, комп'ютерний клас з 10 учнівських комп'ютерів та 1 вчительський. Поставлено «Кімонікс Інтернешнл Інк» (за підтримки USAID).

«Сейв зе Чілдрен Інтернешнл» провели ремонтні роботи:

- замінено 79 вікон;

- облаштовано внутрішні вбиральні;

- облаштовано пандус, замінено одні двері.

За кошти субвенції з обласного бюджету відділом освіти закуплено:

Обладнання для фізичного кабінету на суму 179,5 тис. грн.:

Ноутбук 12 шт. на суму 117720 грн.;

Телевізор 12 шт. на суму 141490 грн.;

Проектор 1 шт. на суму 11040 грн.

Також в рамках міжнародної допомоги з КНР отримано 15 персональних комп’ютерів.

При школі наявний спортивний майданчик зі штучним покриттям.

Є власна котельня на твердому паливі, в якій у 2017 проведено заміну 2 твердопаливних котлів на нові на суму 443 тис. грн. (за кошти місцевого бюджету).

У поточному році розпочато капітальний ремонт загальнооосвітньої школи І-ІІІ ступенів селища Оратів із впровадженням енергозберігаючих технологій загальною вартістю робіт 4529,081 тис.грн. За результатами проведених відкритих торгів вартість робіт склала 3309,00 тис.грн., із них 2700,00 тис. грн. – кошти ДФРР, а 609 тис.грн. – співфнансування з місцевого бюджету. На даний час роботи ведуться.

З метою забезпечення учнів перших класів освітніми послугами за умовами «Нової української школи» у 2018-2019 навчальному році за кошти субвенції (114,4 тис. грн.) та кошти місцевого бюджету на умовах співфінансування придбано нові меблі, комп’ютерну техніку, телевізор, ламінатор, проектори, класні дошки та дидактичні матеріали.