Дипломат розповів, як СРСР знищував докази Голодомору в Україні

Свідки Голодомору з інших держав конфіденційним шляхом отримували інформацію про кількість загиблих від каральних радянських органів, зазначив посол.

Злочинні дії комуністичного режиму позбавили Україну можливості дізнатися точну кількість жертв Голодомору 1932-1933 років. СРСР вжив усіх заходів для приховування інформації про геноцид.

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Про це розповів надзвичайний уповноважений посол України, екс-представник України в раді ООН з прав людини Володимир Василенко, передає «Обозреватель». За його словами, для цього комуністами була практично повністю знищена вся система державного обліку.

"Насправді точної цифри вбитих голодом українців під час Голодомору 1932-1933 років ніхто не знає. І ніколи не буде знати. Для цього тоді у книгах, у лікарнях, в органах РАГСу не писали, що люди загинули від голодної смерті", — пояснив Василенко.

Він додав, що людей, які вмирали просто у поле або на вулицях великих міст, ховали у братських могилах, облік яких спеціально ніхто не вів.

"А після того, як завершилося це вбивство українців голодом, була спотворена офіційна статистика. Свого часу фахівці та історики, українські та зарубіжні, намагалися встановити кількість жертв голодомору, користуючись класичними методами статистичної науки. Там йдеться про 3,5-4 млн, навіть 5 млн вбитих голодом людей", — уточнив дипломат.

Насправді ж, на думку Василенка, жертв набагато більше. Але для уточнення цифр необхідно застосувати спеціальні методи обчислення кількості людей, які були вбиті голодом.

"Представники іноземних держав, які були свідками голодомору України в ті роки, у своїх звітах писали цифри у 5-10 і навіть у 15 млн осіб, посилаючись на ту інформацію, яку вони конфіденційним шляхом отримали від каральних органів УРСР", — резюмував дипломат.