У Нідерландах іде судовий процес у справі про повернення Україні скіфського золота

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства культури України.

Як повідомляє міністерство, 21 січня в амстердамському суді відбулася перша формальна зустріч у рамках судового процесу, який музеї тимчасово окупованого Криму, котрі незаконно і всупереч міжнародному праву визнали юрисдикцію Російської Федерації, розпочали проти Амстердамського університету. Кримські музеї вимагають повернути їм колекцію скіфських коштовностей, яка експонувалася в музеї Алларда Пірсона при Амстердамському університеті в рамках виставки «Крим: золото і секрети Чорного моря» з лютого по вересень 2014 року. Офіційна позиція України – експонати не можуть бути повернуті на окуповану територію, яка тимчасово не знаходиться під українським контролем, їх треба передати безпосередньо державі Україна.

Зустріч у суді 21 січня мала процедурний характер. Амстердамський суд має вирішити питання про долучення держави Україна як сторони у справі.

Справі повернення в Україну скіфського золота Міністерство культури приділяє особливу увагу. Створено міжвідомчу робочу групу, до складу якої входять представники Міністерства культури, Міністерства юстиції та Міністерства закордонних справ.

Читайте такожОкупанти залишили чотири кримські музеї під українською юрисдикцією, щоб обдурити судНагадаємо, виставка «Крим: золото і секрети Чорного моря» була відкрита в археологічному музеї Алларда Пірсона при Амстердамському університету на початку лютого 2014 року. Її було сформовано з колекцій п’яти українських музеїв, один з яких знаходиться у Києві, чотири - у Криму.

Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі було створено так звану Донецьку і Луганську «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія і ряд інших країн запровадили проти Росії санкції.

Після закінчення виставки 31 серпня 2014 року музей Алларда Пірсона вирішив залишити у себе кримську частину колекції до відповідного рішення суду. Київську частину колекції вже повернуто до Музею історичних коштовностей України на території Києво-Печерської Лаври.