Українські військові утримують усі позиції, крім 32-го блокпосту - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

"Піски залишаються за українськими військовими", - повідомив Лисенко, додавши, що всі позиції, які українські війська займали до сьогоднішнього ранку, вони продовжують контролювати.

Читайте такожНа Донбасі повністю побудовані дві лінії оборони"Всі позиції, які ми займали, окрім 32-го блокпосту, який ми були вимушені залишити, займаються українськими військовими, і це ж стосується Донецького аеропорту, який також перетворився у поле бою, і одна частина із відповідними спорудами також контролюється українськими військовими", - наголосив Лисенко.

Говорячи про 31-й блокпост, Лисенко зазначив, що "точка самого блокпосту зараз перетворилася на поле бою, тому власне на цьому блокпості наших військових немає. Вони відійшли на наступну укріплену позицію і шляхом вогневого стримування зупинили рух проросійських бойовиків і утримують позиції і сьогодні ж на цьому місці".