У Вінниці проходить ІІІ загальноміський форум «Вінниця 2030. Назад у майбутнє»

Сьогодні, 24 листопада, у Вінниці відбувається форум під назвою «Вінниця 2030. Назад у майбутнє». Це третій загальноміський захід у рамках проекту «Інтегрований розвиток міст України», який об’єднує мешканців навколо розробки нового стратегічного документу – Концепції інтегрованого розвитку м. Вінниці 2030 – за яким наш обласний центр буде розвиватись наступні 10 років після його прийняття. Участь у форумі взяли представники робочих груп мерії, які працювали над формуванням проекту Концепції, активні вінничани, які пропонували свої ідеї щодо розвитку міста, представники німецької урядової компанії «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH», яка виконує проект «Інтегрований розвиток міст Україні» за фінансування Урядів Німеччини та Швейцарії.

Концепція інтегрованого розвитку м. Вінниці до 2030 року – це базовий план розвитку та просторових змін на території міста на найближче десятиліття. Новий документ є наступником діючої Стратегії розвитку «Вінниця: 2020», відповідно, її візії перекликаються із п’ятьма пріоритетами Стратегії та поглиблюють їх з огляду на нові потреби, виклики та можливості міста.

Процес підготовки проекту Концепції тривав понад 2,5 роки. У рамках цієї роботи відбулись два загальноміські форуми, в яких взяли участь близько 400 вінничан, більше десятка зустрічей у форматі майстерень за участю топ-управлінців міської ради, низка воркшопів робочих груп, які писали візії та галузеві частини.

19 жовтня 2018 року Вінницький міський голова Сергій Моргунов та Матіас Брандт, директор проекту «Інтегрований розвиток міст Україні», презентували проект Концепції інтегрованого розвитку міста до 2030 року. Цим заходом стартувала партисипативна кампанія з обговорення документу.

Більше місяця проект Концепції опрацьовувався та обговорювався архітекторами та урбаністами, представниками бізнесу та економістами, експертами з питань екології, енергетики, комунального господарства, просторового розвитку, представниками громадських організацій, активними вінничанами та вінничанками.

Третій загальноміський форум під назвою «Вінниця 2030. Назад у майбутнє» – це заключний партисипативний захід. Але пропозиції від вінничан будуть прийматись до 30 листопада. Термін прийому продовжено на тиждень, оскільки ряд ідей у мешканців може з’явитись вже після форуму.

«Мені приємно бачити сьогодні таку велику потужну команду людей, небайдужих до розвитку нашого міста, не байдужих до того, яким воно буде протягом наступних 10 років. Ми достатньо серйозно і потужно працювали, провели широке громадське обговорення тих процесів, які відбуваються у нашому місті і тих процесів, які необхідно зорганізувати, для того щоб наше місто розвивалося. Близько 300 різних експертів - не працівників міської ради, чиновників - займалися першими кроками формування Концепції інтегрованого розвитку Вінниця 2030. Мені приємно, що досить багато молоді долучалося до цього процесу, молодь своє майбутнє пов’язує із нашим містом. Наша практика показала, що без стратегічного бачення розвитку територіальної громади досить складно рухатися вперед. У 2011 році ми сформували Стратегію Вінниця 2020, над якою теж багато людей працювало, але було мало представників громадськості. Хто міг би подумати, що ми будемо робити свої вінницькі трамваї чи реконструювати проспект Космонавтів, хто б міг подумати, що ми за власний кошти зможемо зробити одне із найсучасніших реанімаційне відділеня лікарні вторинного рівня. На рівні обласних центрів такої реанімації просто немає. У нас багато проблем в охороні здоров’я, інфраструктурі, теплозабезпеченні, в питаннях якості воді тощо. Важливо усі ці виклики долати разом. Форум – це завершальний етап щодо формування уже конкретного і збалансованого документа, який ми маємо прийняти на сесії», - каже міський голова Сергій Моргунов.

«Радий вас вітати, для мене велика честь брати участь у цьому форумі і я дуже радий прийняти ту роботу, яка була розпочата моїми попередниками. Я бачу усі ті позитивні процеси міського розвитку у вашому місті, і я приємно вражений цими процесами. Сьогодні у залі багато присутніх людей, які не байдужі до міського розвитку», - зазначив керівник проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні» Міхаель Енгель.

Заступник міського голови Владислав Скальський розповів учасникам Форуму, що проект Концепції наразі має 5 візій – «Місто сильної громади», «Комфортне, культурне та соціально відповідальне місто», «Конкурентоспроможне українське місто на мапі Східної Європи», «Екологічне і зелене місто над річкою Південний Буг. Місто сталої міської мобільності», «Місто збалансованого просторового розвитку», а також 11 галузевих частин та близько 50-ти стратегічних проектів.

Написання Концепції інтегрованого розвитку м. Вінниці 2030 є одним з компонентів проекту «Інтегрований розвиток міст Україні». Тому на форумі обговорювали результати напрацювань двох інших складових: проекту - «Вінницька миля» та демонстраційного проекту «Парк Хімік».

Керівник агенції просторового розвитку Олександр Коротких розповів учасникам міського форуму про проект реконструкції проспекту Коцюбинського «Вінницька миля». З роботами в межах цього компоненту усі вінничани могли ознайомитись влітку у головному вестибюлі залізничного вокзалу на виставці проектів Студій ідей “Вінниця/Реконструкція проспекту Коцюбинського - комплексне бачення” в рамках інформування мешканців міста Вінниці щодо реконструкції проспекту Коцюбинського. 8-16 вересня відбувся Тематичний тиждень з низкою партисипативних заходів, який завершився масовим велопробігом.

Директор КП «Інститут розвитку міст» Аліна Дяченко розповіла про те, як працювали та залучали мешканців до обговорення проекту «Парк Хімік 2019: за крок до мрії». Наразі визначили учасників архітектурної майстерні «Створення парку Хімік: від концепції до об'єкту».

Після презентацій учасники обговорювали ключові візії Концепції та стратегічні проекти в робочих групах. Свої напрацювання презентували усім учасникам форуму.

Після цього заключного партисипативного заходу експерти опрацьовуватимуть усі пропозиції мешканців. Протоколи опрацьованих пропозицій будуть опубліковані на веб-сайті Вінницької міської ради, розділ «Інтегрований розвиток міста».

Як обговорювали фахові візії проекту Концепції, можна знайти за посиланням.