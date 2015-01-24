У результаті теракту в Маріуполі загинули 27 осіб

17:06, 24 січня 2015
Суспільство
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Кількість жертв обстрілів у Маріуполі зросла до 20 осіб.

REUTERS

Про це на сторінці в Facebook написав секретар Маріупольської міськради Андрій Федай.

Читайте такожМЗС: Росія несе повну відповідальність за жертви у Маріуполі"Вже 27 загиблих (двоє дітей), 97 поранених (5 дітей). Є дуже важкі", - написав він.

Post by Андрей Федай.

Раніше у мерії Маріуполя заявили, що внаслідок масованого обстрілу бойовиками з установок "Град" житлових районів Маріуполя загинули 16 і поранено 83 мирних мешканців.

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