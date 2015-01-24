У результаті теракту в Маріуполі загинули 27 осіб

Про це на сторінці в Facebook написав секретар Маріупольської міськради Андрій Федай.

Читайте такожМЗС: Росія несе повну відповідальність за жертви у Маріуполі"Вже 27 загиблих (двоє дітей), 97 поранених (5 дітей). Є дуже важкі", - написав він.