У результаті теракту в Маріуполі загинули 27 осіб
17:06, 24 січня 2015Суспільство
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Кількість жертв обстрілів у Маріуполі зросла до 20 осіб.
REUTERS
Про це на сторінці в Facebook написав секретар Маріупольської міськради Андрій Федай.
Читайте такожМЗС: Росія несе повну відповідальність за жертви у Маріуполі"Вже 27 загиблих (двоє дітей), 97 поранених (5 дітей). Є дуже важкі", - написав він.
Post by Андрей Федай.
Раніше у мерії Маріуполя заявили, що внаслідок масованого обстрілу бойовиками з установок "Град" житлових районів Маріуполя загинули 16 і поранено 83 мирних мешканців.
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