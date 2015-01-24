Кількість жертв обстрілу бойовиками Маріуполя зросла до 16

Про це повідомляє сайт Маріупольської міської ради.

74 постраждалих госпіталізовані до лікувальних закладів Маріуполя, а ще 9 надана допомога, після чого людей відпустили по домівках.

Нагадаємо, раніше МВС повідомляло про загибель 15 осіб.

Читайте такожМісія ОБСЄ направила спеціальний патруль до МаріуполяНаразі в Маріуполі триває мітинг-реквієм, на якому вшанувують пам'ять загиблих захисників донецького аеропорту, мирних жителів Донецька і тих, хто постраждав внаслідок обстрілу мікрорайону «Східний».