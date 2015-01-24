Кількість жертв обстрілу бойовиками Маріуполя зросла до 16
15:53, 24 січня 2015Війна
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Станом на 14.15 у результаті уранішнього обстрілу бойовиками Маріуполя загинули 16 мирних жителів, а ще 83 дістали поранення різного ступеня тяжкості.
Внаслідок обстрілу бойовиків загинули 16 осіб / УНІАН
Про це повідомляє сайт Маріупольської міської ради.
74 постраждалих госпіталізовані до лікувальних закладів Маріуполя, а ще 9 надана допомога, після чого людей відпустили по домівках.
Нагадаємо, раніше МВС повідомляло про загибель 15 осіб.
Читайте такожМісія ОБСЄ направила спеціальний патруль до МаріуполяНаразі в Маріуполі триває мітинг-реквієм, на якому вшанувують пам'ять загиблих захисників донецького аеропорту, мирних жителів Донецька і тих, хто постраждав внаслідок обстрілу мікрорайону «Східний».
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