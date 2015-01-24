У Дніпропетровську СБУ затримала інформатора "ДНР"

У Дніпропетровську співробітники СБУ затримали інформатора терористичної організації «ДНР» на прізвисько "Монах".

Про це УНІАН повідомили в прес-групі УСБУ в Дніпропетровській області.

"Мешканець Дніпропетровська був завербований бойовиками «ДНР» через соціальну мережу. Виконуючи завдання терористів, зловмисник створив розгалужену мережу інформаторів серед інтернет-користувачів, які систематично звітували йому щодо кількісного складу та озброєння підрозділів Збройних Сил України, їхніх пересувань, розташування українських блокпостів та охорони підприємств оборонно-промислового комплексу на території Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Запорізької областей",- йдеться у повідомленні УСБУ.

Крім цього, інформатор формував списки патріотично налаштованих громадян та волонтерів. Зібрані відомості зловмисник передавав до «штабу» терористів електронною поштою, використовуючи заходи конспірації.

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УСБУ розпочато кримінальне провадження за ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.