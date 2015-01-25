Міліція посилено патрулює Маріуполь задля попередження мародерства (відео)

Наразі в Маріуполі несуть службу 300 правоохоронців.

Про це Громадському сказав керівник областном міліції В’ячеслав Аброськін.

Місто патрулюють, бо багато людей змушені були залишити власне житло і майно, пояснює він.

«Мародерів у місті не зафіксували», – каже Аброськін.

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