Патріарх Варфоломій провів у Стамбулі богослужіння на вшанування пам`яті жертв Голодомору
17:36, 02 грудня 2018Суспільство
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У Патріаршій літургії взяли участь, зокрема, професори Василенко та Кульчицький, лідери кримськотатарської діаспори.
Варфоломій провів у Стамбулі богослужіння в пам'ять жертв Голодомору \ фото УНІАН
Святійший Вселенський патріарх Варфоломій провів у Стамбулі богослужіння на вшанування пам`яті жертв Голодомору.
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Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив надзвичайний і повноважний посол України в Турецькій Республіці Андрій Сибіга.
Молитва була проведена в церкві Святого Миколая в Стамбулі.
«Разом з дипкорпусом, українською громадою, лідерами кримськотатарської діаспори участь в Патріаршій літургіі на вшанування пам`яті жертв Голодомору також взяли професор В.Василенко та С.Кульчицький, книги яких про Голодомор турецькою мовою 4 грудня презентуємо в Анкарі в ході конференції», - написав Сибіга.
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