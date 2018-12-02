У Патріаршій літургії взяли участь, зокрема, професори Василенко та Кульчицький, лідери кримськотатарської діаспори.

Святійший Вселенський патріарх Варфоломій провів у Стамбулі богослужіння на вшанування пам`яті жертв Голодомору.

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Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив надзвичайний і повноважний посол України в Турецькій Республіці Андрій Сибіга.

Молитва була проведена в церкві Святого Миколая в Стамбулі.

«Разом з дипкорпусом, українською громадою, лідерами кримськотатарської діаспори участь в Патріаршій літургіі на вшанування пам`яті жертв Голодомору також взяли професор В.Василенко та С.Кульчицький, книги яких про Голодомор турецькою мовою 4 грудня презентуємо в Анкарі в ході конференції», - написав Сибіга.