Порошенко озвучив кількість жертв російської агресії в Україні

Російська окупація призвела до численних випадків умисних вбивств, позасудових страт та викрадення на українських територіях.

Президент України Петро Порошенко наголошує, що Російська Федерація несе повну відповідальність за порушення прав людини на окупованих територіях Донбасу та Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час виступу на форумі «70 років загальної декларації прав людини: порядок денний для України».

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«В XXI столітті Російська Федерація, держава - постійний член Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, здійснила анексію Криму, вчинила агресію, окупувавши частину території України. І норми загальної декларації прав людини масово і послідовно порушуються на українських територіях, що перебувають під окупацією Росії», - заявив Порошенко.

«З початку збройної агресії Російської Федерації проти України, за даними Організації Об'єднаних Націй, 10 тисяч людей було вбито, понад 23 тисячі зазнали поранень. Численні випадки умисних вбивств, позасудових страт, викрадення і кидання людей у підвали або утримання їх у нелюдських умовах в російських в'язницях. Катування пограбування та інші злочини, зафіксовані різними об'єктивними міжнародними організаціями у їхніх звітах», - додав президент.

«І саме Росія несе зараз повну відповідальність за порушення прав людини на окупованих територіях», - наголосив глава держави.