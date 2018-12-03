Не всі в РФ "раділи Криму": у Владивостоці відбулася акція на підтримку полонених українських моряків (фото)

Учасники флешмобу запустили в море паперові кораблі, щоб привернути увагу до захоплення екіпажів українських військових суден у Керченській протоці.

У Владивостоку пройшла акція на підтримку полонених українських моряків, захоплених російськими військовими біля Керченської протоки.

Як повідомили УНІАН організатори заходу з молодіжного українського дискусійного клубу «Просвiта», учасники флешмобу запустили в море паперові кораблі, щоб привернути увагу до захоплення екіпажів українських військових суден у Керченській протоці.

«Я сам етнічний українець, як і багато в Примор'ї. І я не можу спокійно дивитися на те, що зараз відбувається навколо ситуації із захопленими моряками. Ми хотіли б, щоб флешмоб підтримали в інших містах. Ці люди повинні бути звільнені», - сказав учасник акції Олексій.

Читайте такожСьогодні в Україні стартують масштабні збори резервістів і військовозобов'язаних

Своєю чергою учасник акції Денис підкреслив, що знає: «вважати один одного братами - це вульгарно», але в Україні мають знати, що не всі в Росії «раділи Криму».

«Ми не називали вас бандерівцями, й не хочемо з вами воювати. Ви знаєте про нас лише те, що говорить від нашого імені військовий злочинець Путін і його величезна пропагандистська машина, що розрослася, як ракова пухлина. Я народився і виріс тут. Але я пишаюся тим, що по крові я українець», - сказав він.

За його словами, «бути українцем у Росії, відкрито заявляти про це - це величезна ноша і честь».

«Ми відзначаємо українські свята, публічно розповідаючи про символи України, її культуру, пам'ятні дати, події, видатних діячів і простих людей, які жили або живуть зараз, зберігаючи в собі українську душу», - сказав він.

«Ми із завмиранням серця стежимо за зведеннями з АТО й сприймаємо як особисту трагедію підлий, мерзенний напад російських кораблів на українські судна, які мирно йшли в гавань. Якщо ми не будемо солідарні з Україною, якщо не будемо виходити на мітинги, пікети, акції - ми перетворимося на тварин, перестанемо бути людьми», - додав він.

ранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" й двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід із порту Одеса в порт Маріуполь.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь на поразку по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них отримали поранення. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим "судом" у Криму, після цього їх перевезли до московських слідчих ізоляторів "Лефортово" і "Матроська тиша".

Група активістів з клубу «Просвіта» вже проводила антивоєнні заходи, серед яких - альтернативна акція пам'яті «Червоний мак» у Владивостоці. Вона відбулась 8 і 9 травня, викликавши інтерес російських спецслужб.