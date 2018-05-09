У Владивостоці активісти провели альтернативну акцію пам'яті «Червоний мак», за ними стежили спецслужби (фото)

За словами одного з учасників акції, у заході взяло участь близько 20 осіб.

У Владивостоці активісти провели альтернативну акцію пам'яті «Червоний мак» замість так званої георгіївської стрічки, за ними стежили спецслужби.

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Про це УНІАН повідомили організатори акції.

«8 і 9 травня в місті Владивосток вперше пройшла акція «Червоний Мак». Сама ця акція унікальна для Далекого Сходу, а то й для всієї Росії. Ми вийшли на вулиці міста, щоб показати, що нам не байдужа наша історія. На наших плакатах був напис «Ніколи знову. 1939-1945». Так, саме 1939 рік, а не 1941 ріку, тому що світова війна в Європі почалася саме з нападу на Польщу», - підкреслюють організатори.

При цьому наголошується, що учасники акції проти війни, а гасла типу «можемо повторити» безглузді і нелюдські, оскільки це була страшна подія з мільйонними жертвами - вона має залишатися в історії, але не повторюватися знову.

«Багатьох з нас хвилює «культ війни», який нав'язується 9 травня. Цей важливий для багатьох людей день перетворюється на елемент пропаганди. Але це неправильно. Потрібно пам'ятати, що війна - це страх і розруха, але ніяк не танці на танку. Нехай цвістимуть червоні маки. Війна скінчилася. І давайте не повторювати помилок минулого», - йдеться в повідомленні.

Як зазначив в інтерв'ю УНІАН один з учасників акції Олексій, у заході взяли участь близько 20 осіб.

«У будь-якому разі, для цього царства «георгіївських стрічок» група молоді з маками вже добре. Нас було вже більше, ніж минулого разу, хоч ми особливо не рекламували цю подію. Акція вже привернула увагу навіть «центру протидії екстремізму», за нами вчора ходив співробітник», - сказав він.