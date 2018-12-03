Декілька депутатів виявили бажання взяти екс-очільника ДФС Продана на поруки (відео)

Раніше САП звернулась до суду з клопотанням про обрання для Продана запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 89 млн грн.

Семеро осіб висловили намір взяти на поруки колишнього в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана.

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Як передає кореспондент УНІАН, під час засідання Солом’янського районного суду Києва з розгляду запобіжного заходу для Продана семеро осіб висловили бажання взяти його на поруки.

«До суду надійшли заяви про бажання взяти на поруки Продана від декількох осіб», - зауважила суддя. Це, зокрема народні депутати Давид Макар'ян, Микола Паламарчук, Геннадій Ткачук, Микола Кучер, Максим Курячий, Вадим Денисенко.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що правоохоронці розслідують ймовірні правопорушення Продана. 29 серпня стало відомо, що генпрокурор передав до САП частину матеріалів кримінального провадження щодо Продана. Йдеться про нібито придбання і будівництво нерухомості через підставних осіб в Україні і Туреччині.

5 вересня Продан за власним бажанням звільнився з ДФС і повідомив про намір взяти участь у конкурсі на зайняття вакантної посади керівника фіскальної служби.

13 листопада він написав у Facebook, що не може приходити на допити до САП, оскільки перебуває за кордоном на лікуванні.

16 листопада у САП повідомили про вручення підозри Продану у незаконному збагаченні (ч. 3 ст. 368-2 ККУ). Продан підозрюється у набутті за час роботи "на посадах в.о. заступника та голови ДФС" з липня 2016 року по червень 2018 року у власність понад 89 млн грн, за які "для його особистого користування придбано низку об’єктів нерухомого майна і транспортних засобів". З метою приховування належності дійсного власника реєстрація права власності здійснювалась на близьку особу. Серед придбаних об’єктів: 2 квартири у елітній столичній новобудові вартістю 6,7 млн грн; два будинки в Туреччині вартістю 78 млн грн; три автомобілі представницького класу загальною вартістю 3,4 млн грн. Також слідство перевіряє причетність Продана до придбання інших об’єктів нерухомості у Києві та люксових автомобілів.

26 листопада Продан заявив, що повернувся до Києва після лікування у баварській клініці.

30 листопада Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулась до Солом’янського райсуду Києва з клопотанням про обрання для Продана запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 89 млн грн.

Кабінет міністрів призначив Продана в.о. голови ДФС у липні 2016 року. У 2014-2016 роках він очолював Головне управління ДФС у Вінницькій області.