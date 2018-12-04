"Секс-скандал" навколо студентки Бурейко: за блогера Барабошка внесли 3 мільйони гривень застави

Вже сьогодні він може вийти із СІЗО.

За блогера Олександра Барабошка, який є фігурантом справи про нібито "домагання і переслідування" студентки Наталії Бурейко з боку чиновника МВС Олександра Варченка, внесли 3 мільйони гривень застави.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив адвокат блогера Андрій Смирнов. За його словами, вже сьогодні Барабошко повинні випустити з СІЗО.

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"Заставу за Олександра Барабошка внесено, підтверджено державним фінмоніторингом і державною судовою адміністрацією. Близько 15-16 годин документи, що підтверджують внесення застави будуть доставлені в СІЗО", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада студентка НТУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Наталія Бурейко опублікувала в Facebook пост, в якому заявила про нібито домагання і погрози з боку Варченка, з яким познайомилася в месенджері Tinder. Дівчина заявила, що змушена звернутися за допомогою. Вона стверджувала, що Варченко нібито дізнався про неї все, включно з адресою її близьких і номерами телефонів. Надалі він нібито почав писати їй СМС і погрожувати фізичною розправою.

У свою чергу Варченко заявив, що став жертвою «інформаційної атаки», і пов'язав її з тим, що його цивільна дружина Ольга Варченко займає посаду першого заступника голови Державного бюро розслідувань.

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За заявою Бурейко про нібито погрози з боку Варченка було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України (погроза вбивством).

Надалі Бурейко в Facebook написала, що їй погрожував не Варченко, а невідомі з метою його дискредитації, а вона нібито стала жертвою шахраїв. Після цього справу за заявою студентки передали до військової прокуратури.

У Генпрокуратурі зазначили, що слідче управління УСБУ в Києві та області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами завідомо неправдивого повідомлення про злочин, сполученого із штучним створенням доказів обвинувачення, порушення таємниці листування, телефонних розмов і т. п., впливу на працівника правоохоронного органу з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків, а також за фактом незаконного збирання, зберігання і використання конфіденційної інформації про особу (ч. 2 ст. 383, ч. 1 ст. 163, ч. 2 ст. 163, ч. 2 ст. 182, ч. 1 ст. 343 КК України).

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В рамках розслідування цього провадження Головною військовою прокуратурою затримано політтехнолога Володимира Петрова. У Генпрокуратурі додали, що одним з постраждалих у результаті вчинення вказаного злочину є "відомий український журналіст". Також у Києві після проведеного обшуку в рамках розслідування цієї справи затримали і блогера Барабошка.

30 листопада Петрову обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а Барабошку - утримання під вартою строком на 2 місяці з альтернативою застави в 3 мільйони гривень.