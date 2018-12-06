Відома українська ведуча стала мамою вчетверте (відео)
11:01, 06 грудня 2018Суспільство
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Пологи у ведучої відбулися дуже швидко.
Відео із новонародженим опублікував чоловік Хамайко / Скріншот
Ведуча програми "Сніданок. Вихідний" на каналі "1+1" Валентина Хамайко увечері 5 грудня народила четверту дитину.
Про цю подію просто із палати столичного пологового будинку повідомив чоловік ведучої Андрій Оністрат, передає ТСН.
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Оністрат розповів, що пологи відбулися дуже швидко: "Все у нас зайняло 25 хвилин інтенсивного процесу". Зараз щаслива мама з малюком відпочивають у палаті.
У Валентини Хамайко та її чоловіка, бізнесмена та віце-президента Федерації тріатлону України Андрія Оністрата, уже є дві донечки: Соломія (9 років) і Мирослава (5 років) та син Михайло (5 років).
Як повідомляли ЗМІ, 5 грудня Регіна Тодоренко вперше стала мамою - вона народила сина.
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