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Відома українська ведуча стала мамою вчетверте (відео)

11:01, 06 грудня 2018
Суспільство
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Відео із новонародженим опублікував чоловік Хамайко / Скріншот

Про цю подію просто із палати столичного пологового будинку повідомив чоловік ведучої Андрій Оністрат, передає ТСН.

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Оністрат розповів, що пологи відбулися дуже швидко: "Все у нас зайняло 25 хвилин інтенсивного процесу". Зараз щаслива мама з малюком відпочивають у палаті. 

У Валентини Хамайко та її чоловіка, бізнесмена та віце-президента Федерації тріатлону України Андрія Оністрата, уже є дві донечки: Соломія (9 років) і Мирослава (5 років) та син Михайло (5 років).

Як повідомляли ЗМІ, 5 грудня Регіна Тодоренко вперше стала мамою - вона народила сина.

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Теги: #пологи#ведуча