Відома українська ведуча стала мамою вчетверте (відео)

Пологи у ведучої відбулися дуже швидко.

Ведуча програми "Сніданок. Вихідний" на каналі "1+1" Валентина Хамайко увечері 5 грудня народила четверту дитину.

Про цю подію просто із палати столичного пологового будинку повідомив чоловік ведучої Андрій Оністрат, передає ТСН.

Читайте такожВагітна зірка "Орла і решки" вийшла заміж

Оністрат розповів, що пологи відбулися дуже швидко: "Все у нас зайняло 25 хвилин інтенсивного процесу". Зараз щаслива мама з малюком відпочивають у палаті.

У Валентини Хамайко та її чоловіка, бізнесмена та віце-президента Федерації тріатлону України Андрія Оністрата, уже є дві донечки: Соломія (9 років) і Мирослава (5 років) та син Михайло (5 років).

Як повідомляли ЗМІ, 5 грудня Регіна Тодоренко вперше стала мамою - вона народила сина.