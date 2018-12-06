Соціальна акція #ЯнеБайдужий: 96 сімей загиблих Кіборгів отримають грошову допомогу

Понад 1,6 мільйон гривень на допомогу 96 сім’ям загиблих у старому та новому терміналах Донецького аеропорту, а також на метеовишці – такими є підсумки соціальної акції #ЯнеБайдужий, яку організували команда фільму «Кіборги», Благодійний фонд «Повернись живим» та ПриватБанк.

Акція стартувала рік тому, 6 грудня 2017 року, в день презентації фільму «Кіборги». 5 гривень з кожного квитка передавались на допомогу сім'ям захисників Донецького аеропорту, які загинули в 2014-2015 роках. Сума на кожну родину (після виплати податків: НДФЛ, військового збору) становить 14 355,96 грн.

Засновник фонду «Повернись живим» Віталій Дейнега наголошує, що фільм «Кіборги» став не лише першою культовою ігровою кінострічкою про російсько-українську війну. Цей фільм започаткував новий тренд соціально відповідального кінематографа.

«Команда фільму не лише порушила тему війни, подвигу і конфлікту світоглядів. Вони не стали обмежувати свій вклад в історичні події сьогодення тим, що зробили їх предметом свого твору. Вони вирішили допомогти реальним людям, для яких події фільму «Кіборги» – це, на превеликий жаль, значно більше, ніж кіно. Після них багато українських фільмів мали або хотіли мати благодійний компонент. Але «Кіборги» були не просто першим видатним ігровим кіно. Вони були першим фільмом, якому не все одно», – зазначив Дейнега.

Режисер фільму «Кіборги» Ахтем Сеїтаблаєв: «Квитки на фільм «Кіборги» – це не просто підтримка українського кіно, таким чином ми з фондом та усією знімальною групою актуалізували ідею відповідальності за себе і за країну. Ця акція стала свідченням небайдужості українців до того, що відбувається на сході України».

За словами режисера, жодні гроші не компенсують людям втрату близьких на війні. Але рішення продакшену про передачу коштів – це мінімальна вдячність за те, що ми можемо кожного ранку прокидатись, цілувати своїх дітей та знімати кіно.

Водночас продюсер фільму Іванна Дядюра зазначила, що успішно реалізувати цю акцію допомогла співпраця з фондом «Повернись живим»: «Системність у наданні допомоги українськими військовим, відкрита звітність, прозорість діяльності фонду стали ключовими причинами, чому ми звернулись із пропозицією про співпрацю саме до них».

Продюсер також наголосила, що фільм «Кіборги» насамперед для молоді, і саме тому була ініційована акція підтримки тих родин, де у загиблих залишились діти: «Їм жити в нашій країні і розбудовувати її. І в пам'ять про загиблих батьків ми змогли зробити хоча б такий невеликий внесок у їхнє майбутнє і майбутнє нашої нової України».

Зауважимо, що платформу для переказу та зарахування зібраних коштів надав ПриватБанк. Кошти будуть розміщені на спеціальному акційному депозиті на 12 місяців. Процентна ставка за акційним депозитом вища, ніж за стандартним вкладом з такими ж умовами обслуговування. Після завершення всіх організаційних та юридичних процедур кошти будуть зараховані на депозити родин у грудні цього року.