У Харкові затримали інформаторку бойовиків, яка під виглядом волонтерки відвідувала місця дислокації ЗСУ

Служба безпеки України в Харкові затримала інформаторку терористів, яка видавала себе за волонтерку.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

«У рамках посилення антитерористичних заходів у Харківському регіоні СБУ затримала громадянку України, яка видавала себе за волонтерку і під цим прикриттям цинічно здійснювала протиправну діяльність на підтримку терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», - йдеться в повідомленні.

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Як встановлено слідчими СБУ, 24-річна жителька Харківської області, підтримуючи тісні зв’язки з терористами, вела подвійне життя.

«Вона підступно проникла у волонтерські кола. За завданням бойовиків зловмисниця відвідувала місця дислокації підрозділів Збройних Сил України, де робила приховану фото- та відеозйомку української військової техніки, позицій особового складу, об’єктів життєзабезпечення. Зібрану інформацію спільниця терористів передавала ватажкам бандформувань, які використовували відомості для обстрілів сил АТО, організації диверсій у мирних містах», - зазначають у СБУ.

«Ця особа адмініструвала кілька груп сепаратистської спрямованості у соціальних мережах, де розповсюджувала заклики до створення чергової фейкової «народної республіки», схвалювала діяльність терористів, викривляла інформацію про хід антитерористичної операції. Вона поширювала інформацію про диверсії та теракти, вчинені терористичною групою т.зв. «харківських партизан», закликала наслідувати їхній приклад», - повідомляє прес-центр.

Також зазначається, що через організовані спільноти в соцмережах зловмисниця збирала кошти для бойовиків, організовувала придбання для них технічних засобів та камуфляжного одягу, вербувала людей до незаконних збройних формувань.

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Вона була затримана контррозвідниками СБУ на гарячому під час виконання чергової вказівки терористів – зйомки на мобільний телефон місця тимчасової дислокації військової бронетехніки. У пам’яті телефону виявлені електронні адреси, на які спільниця терористів відправляла відзняті кадри.

Під час обшуку у помешканні затриманої вилучено бойову гранату, матеріали прихованої відеозйомки, мікрофон дальньої дії, агітаційні матеріали антиукраїнського змісту.

Затриманій оголошено про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України. Слідство триває.