У Києві пройшов круглий стіл щодо мовних квот на телебаченні (відео)

Учасники круглого столу розбиратимуться, чи працює запроваджений 2 місяці тому закон про мовні квоти на виконання поставленої мети, чи задоволені законотворці та регулятори першими результатами, чи дотримуються телеканали квот і у якому обсязі.

У прес-центрі УНІАН 7 грудня 2018 року о 13:00 розпочався круглий стіл щодо мовних квот на телебаченні.

Як відомо, 13 жовтня 2018 року на законодавчому рівні в дію вступили мовні квоти для телевізійників. Впроваджуючи такий крок, держава прагнула збільшити кількість української мови і контенту в ефірі та власного ТВ виробництва. Тому з 13 жовтня, згідно із законом, 75% ефіру у два проміжки часу – 07:00-18:00 та 18:00-22:00 – щотижня зобов’язані бути українською.

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Для того, щоб зрозуміти, чи працює закон на виконання поставленої мети, чи задоволені законотворці та регулятори першими результатами, чи дотримуються телеканали квот і у якому обсязі, ТОВ «Телекритика» ініціює проведення круглого столу.

Учасники круглого столу:

- Вікторія Сюмар, Голова комітету ВРУ з питань свободи слова та інформаційної політики;

- Ольга Герасим’юк, перший заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення;

- Тетяна Данилюк, програмний директор Нового каналу;

- Микола Княжицький, голова комітету ВРУ з питань культури і духовності, голова редакційної ради телеканалу Еспресо TV;

- Олександр Ткаченко, генеральний директор групи 1+1 медіа;

- Євген Нищук, міністр культури України;

- Тетяна Попова, експерт ГО «Інформаційна Безпека»;

- Оксана Большакова, директор Центру адвокації та лобіювання Незалежної Асоціації Телерадіомовників (НАМ).