Настя Каменських підкреслила свої форми стильним корсетом (фото)
14:24, 07 грудня 2018Суспільство
2728 0
Багатьом дописникам сподобався повсякденний образ Каменських.
Каменських не перестає дивувати шанувальників / фото instagram.com/kamenskux
Популярна українська співачка Настя Каменських продемонструвала стильне вбрання.
Читайте також"Парад трусів": мережу розбурхали принади Насті Каменських (фото)
На сторінці в Instagram артистка опублікувала фото, зроблене, за її словами, на Latin Grammy в Лас-Вегасі. Каменських підкреслила форми джинсовим корсетом.
"Красива", "Жирна", "Розкішна", "От би всі жінки були такими", "Соковита", - пишуть в коментарях.
Раніше українська співачка Настя Каменських (NK) розмістила в Instagram відео виконання треку, присвяченого її дописникам в цій соціальній мережі, кількість яких досягла 3 млн.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter