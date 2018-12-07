Настя Каменських підкреслила свої форми стильним корсетом (фото)

Багатьом дописникам сподобався повсякденний образ Каменських.

Популярна українська співачка Настя Каменських продемонструвала стильне вбрання.

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На сторінці в Instagram артистка опублікувала фото, зроблене, за її словами, на Latin Grammy в Лас-Вегасі. Каменських підкреслила форми джинсовим корсетом.

"Красива", "Жирна", "Розкішна", "От би всі жінки були такими", "Соковита", - пишуть в коментарях.

Раніше українська співачка Настя Каменських (NK) розмістила в Instagram відео виконання треку, присвяченого її дописникам в цій соціальній мережі, кількість яких досягла 3 млн.