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Настя Каменських підкреслила свої форми стильним корсетом (фото)

14:24, 07 грудня 2018
Суспільство
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Каменських не перестає дивувати шанувальників / фото instagram.com/kamenskux

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На сторінці в Instagram артистка опублікувала фото, зроблене, за її словами, на Latin Grammy в Лас-Вегасі. Каменських підкреслила форми джинсовим корсетом.

"Красива", "Жирна", "Розкішна", "От би всі жінки були такими", "Соковита", - пишуть в коментарях.

Раніше українська співачка Настя Каменських (NK) розмістила в Instagram відео виконання треку, присвяченого її дописникам в цій соціальній мережі, кількість яких досягла 3 млн.

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Теги: #фото#Настя Каменських