"Суд" в окупованому Сімферополі засудив адвоката Курбедінова до 5 діб адмінарешту - журналіст

Курбедінова переслідують за пост у Facebook, опублікований у 2013 році.

Так званий суд в окупованому Росією Сімферополі засудив кримськотатарського адвоката Еміля Курбедінова до 5 діб адміністративного арешту.

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Про це у Facebook повідомив журналіст Антон Наумлюк. «Суддя Київського районного суду Сімферополя Антон Цикуренко призначив адвокату Курбедінову адміністративний арешт 5 діб за ст. 20.3 КоАП за пости у Facebook. За аналогічні пости в ВКонтакте він уже був арештований на 10 діб в січні 2017 року», - написав Наумлюк.

Як повідомила правозахисна організація «Кримська солідарність» у Facebook, засідання суду проходило у відкритому режимі, на нього допустили журналістів російських телеканалів.

За даними організації, захисники Курбедінова клопотали про проведення альтернативної повторної експертизи щодо поданого як доказ обвинувачення документа - символіки, яка нібито була опублікована в 2013 році на сторінці Facebook у Курбедінова. Суддя відмовив у клопотанні.

Потім сторона захисту наполягала на припиненні порушення статті, оскільки підсудний вже відбув покарання у цій справі. Адвокати просили про перенесення засідання, щоб отримати і додати до справи протокол судового засідання за 2017 рік з приводу відбування Курбедіновим адміністіратівного покарання. Суд у цьому також відмовив.

Під час судового засідання адвокати заявили, що повторне порушення статті за вже закритою справою, а також про закінчення терміну давності зазначеної публікації, яка була нібито зроблена до 2014 року, є неправомірним. Крім того, захист заявляв, що в діях Курбедінова був відсутній склад злочину і злий умисел.

«Поки йшло засідання, небайдужі біля будівлі суду продовжили вчорашній марафон, фотографуючись з плакатом «Ти - наш народний захисник». Адвокат Едем Семедляев повідомив, що люди, які пришли підтримати Курбедінова, стали свідками розмови співробітників правоохоронних органів про те, що вже все вирішено і буде призначено адміністративний арешт», - сказано в повідомленні.

Правозахисники зазначили, що адвокатам також було відмовлено у виклику на допит свідків, які займалися вивченням сторінки Курбедінова.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня співробітники російського Центру з протидії екстремізму затримали в Криму адвоката Курбедінова. Йому інкримінують вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда або публічна демонстрація нацистської атрибутики або символіки, або атрибутики чи символіки екстремістських організацій). Адвокату загрожує адміністративний арешт за пост у Facebook, опублікований у 2013 році.

Згідно з КоАП РФ, адміністративний арешт полягає в утриманні порушника в умовах ізоляції від суспільства і встановлюється на строк до 15 діб.