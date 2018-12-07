Підтримка жіночого підприємництва - актуальна дискусія на Другому Українському Жіночому Конгресі

Другий Український Жіночий Конгрес проходить у Києві 7-8 грудня 2018 року.

Сьогодні в Києві розпочав роботу Другий Український Жіночий Конгрес.

Наразі триває дискусія про розширення економічних можливостей для жінок та подолання дискримінації на робочому місці та у підприємництві.

Друга частина дискусії стосується підтримки жіночого підприємництва та поширення успішного досвіду започаткування жінками власної справи.

Модерує дискусію Світлана Войцеховська, народна депутатка України, співголова міжфракційного депутатського об’єднання «Рівні можливості» у Верховній Раді України.

Участь беруть народна депутатка України, заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва Олександра Кужель, перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов, засновниця та головна виконавча директорка Horizon Capital Олена Кошарна, керівниця Програми Місцевого Економічного Розвитку, Фонд Western NIS Enterprise Ірина Озимок, генеральний директор компанії Кока-Кола Україна Камран Іскандаров, а також експерт з розвитку соціального підприємництва та бюджетної адвокації, співзасновник Громадської спілки «Соціальне підприємство «Навчально-виробничий центр» Роман Дрозд.