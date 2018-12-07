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Підтримка жіночого підприємництва - актуальна дискусія на Другому Українському Жіночому Конгресі

18:00, 07 грудня 2018
Суспільство
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Партнерський проект
Фото facebook.com/womenua.today/

Наразі триває дискусія про розширення економічних можливостей для жінок та подолання дискримінації на робочому місці та у підприємництві. 

Друга частина дискусії стосується підтримки жіночого підприємництва та поширення успішного досвіду започаткування жінками власної справи. 

Модерує дискусію Світлана Войцеховська, народна депутатка України, співголова міжфракційного депутатського об’єднання «Рівні можливості» у Верховній Раді України. 

Участь беруть народна депутатка України, заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва Олександра Кужель, перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов,  засновниця та головна виконавча директорка Horizon Capital Олена Кошарна,  керівниця Програми Місцевого Економічного Розвитку, Фонд Western NIS Enterprise Ірина Озимок, генеральний директор компанії Кока-Кола Україна Камран Іскандаров, а також експерт з розвитку соціального підприємництва та бюджетної адвокації, співзасновник Громадської спілки «Соціальне підприємство «Навчально-виробничий центр» Роман Дрозд. 

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