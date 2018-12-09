Утримувані в РФ українці отримають щомісячну фіндопомогу

Допомога буде надаватися у формі щомісячної стипендії у розмірі трьох прожиткових мінімумів.

Громадяни України, які незаконно утримуються російськими окупантами в Криму, Донбасі і на території Росії, зможуть отримати щомісячну фінансову допомогу від держави.

Про це повідомили в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ).

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Президент Петро Порошенко підписав відповідний указ "Про державні стипендії імені Левка Лук'яненка".

Допомога буде надаватися у формі щомісячної стипендії у розмірі трьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 1 січня поточного року.

Як повідомляв УНІАН, матері полонених моряків зі Львівщини виплатять 100 тисяч гривень допомоги.