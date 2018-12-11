У ВМС України резервісти почали готуватись до відбиття можливої агресії РФ (фото)
У Військово-морських силах Збройних сил України розпочалась підготовка резервістів оперативного резерву першої черги.
Про це повідомляє прес-центр командування ВМС.
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Навчальні збори з резервістами оперативного резерву першої черги розпочалися на базі окремої бригади морської піхоти Військово-морських сил України.
Метою заходу є підвищення рівня готовності військ до застосування за призначенням у разі відкритої агресії з боку Росії. Збори передбачають теоретичну і практичну підготовку. Зокрема планується проведення тактичних навчань на одному з військових полігонів.
«Навчальні збори з резервістами у Збройних силах України проводяться в рамках запровадження та забезпечення правового режиму воєнного стану в окремих областях України», - додали в командуванні.
Як повідомляв УНІАН, з 26 листопада на 30 діб запроваджено воєнний стан у 10 областях України, розташованих уздовж російського кордону і придністровської ділянки українсько-молдавського кордону, а також уздовж узбережжя Чорного та Азовського морів.
3 грудня в Україні розпочались масштабні збори резервістів та військовозобов’язаних.