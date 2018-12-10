У Генштабі планують завершити збори резервістів до кінця року

До зборів залучаються резервісти та військовозобов’язані переважно з бойовим досвідом.

Масштабні збори резервістів та військовозобов’язаних мають бути завершені до кінця поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив начальник Головного управління персоналу, заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Артур Артеменко.

За його словами, до зборів залучаються резервісти та військовозобов’язані переважно з бойовим досвідом.

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«З початку оголошення призову на навчальні збори у військових комісаріатах має місце позитивна тенденція виконання планових завдань за рахунок резервістів-добровольців, які без оповіщення, самостійно прибувають до військових комісаріатів», - додав Артеменко.

Він наголосив, що «всі зборові заходи передбачається завершити до кінця поточного року».

Як повідомляв УНІАН, з 26 листопада на 30 діб запроваджено воєнний стан у 10 областях України, розташованих уздовж російського кордону і придністровської ділянки українсько-молдавського кордону, а також уздовж узбережжя Чорного і Азовського морів.

3 грудня в Україні розпочались масштабні збори резервістів та військовозобов’язаних.