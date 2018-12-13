Скандал довкола гей-порно в Одеській області за участю трьох школярів отримав продовження (відео)

В Інтернет потрапило відео, зроблене трьома хлопчиками віком 8-12 років, на якому вони імітують гомосексуальний статевий акт.

В Одеській області розпочато розслідування за фактом виготовлення порнографічного відео неповнолітніми зі своєю участю.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, встановлено, що це за участю трьох школярів у віці 8, 11 і 12 років мало місце в селі Городнє Болградського району. Відзначається, що відео, без наміру подальшого оприлюднення, було знято на мобільний телефон за місцем проживання одного з трьох хлопчиків - учасників події, батьки якого в будинку були відсутні.

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Після зйомки малолітній оператор – старший з хлопчиків – переслав відео неповнолітній сестрі, яка поділилася ним з подругами. У подальшому відео потрапило в загальнодоступну систему соціальних мереж. Зокрема, його побачили школярі, вчителі, голова сільської ради та ін.

«Дорослі були шоковані. На відео діти, в тому числі, імітують статевий акт представників нетрадиційної орієнтації», - уточнив представник відомства.

Батьків притягнули до відповідальності за частиною 1 і частиною 2 статті 184 (невиконання батьками обов'язків з виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

З дітьми і батьками проведено профілактичну бесіду, двох неповнолітніх перевели до інших навчальних закладів.

Представник главку зазначив, що цього тижня за наполяганням прокуратури розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст.301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Встановлюються, зокрема й обставини, за яких відео потрапило в Інтернет.