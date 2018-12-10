В Одеській області розгорівся секс-скандал: школярі зняли гей-порно й виклали в мережу (відео)

Всі троє дітей з неблагополучних сімей й більшість часу були без нагляду.

В селі Городнє Болградського району троє учнів 7, 5 і 3 класів зняли гей-порно і опублікували відео в соцмережах.

Про це йдеться в сюжеті 7 каналу. Дітей упізнали і в школі, й у сільраді.

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Відомо, що запис знімали в квартирі одного з хлопчиків, чиїх батьків не було вдома. За словами директора школи села Городнє Марії Пінті, цими дітьми батьки практично не займаються.

Зазначається, що, найімовірніше, школярі надивилися порнографії в інтернеті й вирішили зняти своє відео.

Двох учнів перевели в інші школи, один хлопчик залишився в цьому навчальному закладі.

З тими, хто брав участь у відео, будуть працювати психолог і соцслужби. А їхнім батькам виписали штраф за неналежне виховання дітей.

Раніше у Чернівецькій області затримали збоченця, який мінімум сім разів зґвалтував власну дочку. Дитині не виповнилося й 14-ти років.