Група 1+1 медіа занепокоєна маніпуляціями зі сторони провайдерів телевізійної послуги

Нижче наводимо повний текст заяви групи компаній 1+1 медіа.

Група 1+1 медіа, як вагомий учасник телевізійного ринку України, глибоко занепокоєна перекручуванням фактів провайдерами телевізійної послуги стосовно невідповідності раніше озвученої медіагрупами вартості тарифних пакетів, яка буде чинна до моменту кодування супутникового сигналу.

Медіагрупи та провайдери раніше вже дійшли згоди та офіційно повідомляли на індустріальних заходах про те, що у період насичення ринку обладнанням для прийому закодованого супутникового сигналу, вартість базових тарифних пакетів, які включають національні телеканали, буде соціальною та прийнятною для населення. Тому ми вважаємо, що чисельні заяви від провайдерів, які глибоко здивовані озвученою деякими учасниками ринку вартістю національних тарифних пакетів за 29 грн./міс. до моменту кодування, є відвертою маніпуляцією та яскравим прикладом подвійних стандартів.

«Для того, щоб стимулювати перехід супутникових FTA абонентів на 4 КАС телевізійні тюнери, за допомогою яких вони зможуть продовжити отримувати доступ до національних телеканалів після кодування сигналу, ми завчасно подбали про насичення ринку сеттопбоксами і 1+1 медіа, як і решта медіагруп, вже неоднократно озвучували свою єдину ринкову позицію – до кодування тарифні пропозиції, які фактично включають набір національних телеканалів, повинні мати невисоку та прийнятну для абонентів вартість», - прокоментував Ярослав Пахольчук, виконавчий директор та директор напрямку платного телебачення 1+1 медіа.