Трьох інформаторів "ДНР" відправили до в'язниці майже на чотири роки

Підозрювані визнали свою провину.

Вінницький міський суд призначив покарання у вигляді трьох років і десяти місяців позбавлення волі трьом учасникам інформаторської мережі терористичної організації «ДНР».

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Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Згідно з повідомленням, оперативники спецслужби встановили, що жителі Торецька збирали дані про позиції, дислокацію, чисельність, маршрути пересування сил і засобів Збройних сил України та інших військових формувань України, які брали участь у проведенні антитерористичної операції.

«Отримані відомості інформатори телефоном передавали своїм кураторам, які в свою чергу доповідали їх представнику незаконних збройних формувань. У подальшому інформація використовувалась учасниками терористичної організації «ДНР» у веденні злочинної діяльності, зокрема здійсненні диверсійних атак, артилерійських обстрілів місць дислокації українських військовослужбовців і військової техніки», - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ затримали спільників терористів за місцями проживання у Торецьку у грудні 2016 року. Під час санкціонованих слідчих дій у зловмисників вилучені мобільні пристрої, через які здійснювався зв’язок з кураторами.

Під час досудового розслідування підозрювані визнали свою провину у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

«Рішенням Вінницького міського суду затриманим призначено покарання у вигляді трьох років і десяти місяців позбавлення волі», - зазначили в СБУ.

Вироки набули законної сили.