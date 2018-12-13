В Україні до 15 років засудили росіянина, який готував диверсантів "ДНР"
Колегія суддів Жовтневого районного суду Маріуполя заочно винесла обвинувальний вирок громадянину Російської Федерації, який співпрацював з терористичною організацією «ДНР».
Про це повідомила прес-служба прокуратури Донецької області.
За даними слідства, обвинувачений – уродженець Донецької області, громадянин РФ, який мав вищу військову освіту, досвід проходження служби в російських прикордонних військах та податковій поліції на посаді головного спеціаліста з розробки та проведення оперативних і бойових заходів.
У 2014 році він виступав куратором однієї з терористичних груп «ДНР», що діяли на території Маріуполя.
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Обвинувачений передавав завдання щодо проведення розвідувально-диверсійної діяльності на території міста та надалі здійснював передачу отриманої інформації керівництву так званого «батальйона «Восток» терористичної організації «ДНР».
Також росіянин керував групою громадян України, яких навчали диверсійно-розвідувальній роботі в умовах міста на території Кадамівського полігону ЗС РФ у Ростовській області, та надав їм для спілкування на цивільних частотах 10 радіостанцій, що дало змогу останнім, за його вказівками, здійснювати розвідку та диверсійно-терористичні заходи на території Маріуполя. Після затримання частини терористів діяльність вказаних груп припинена співробітниками Управління СБ України в Донецькій області.
Крім того, обвинувачений брав участь у збройному опорі українським захисникам під час захоплення терористами стратегічно важливого об’єкту - кургану «Савур-Могила», а також обіймав посаду начальника одного з департаментів «Совета безопасности ДНР» та радника з питань керівництва так званими «внутренними войсками МВД ДНР».
Суд, розглянувши кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (участь у створенні терористичної групи чи терористичної організації) КК України та визнавши доводи публічного обвинувачення цілком виваженими та обґрунтованими, призначив громадянину РФ заочне покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.