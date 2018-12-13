В окупованому Криму заарештували кримськотатарського активіста Бекірова

Затриманого російськими силовиками на адмінкордоні з окупованим Кримом Едема Бекірова звинувачують у незаконному зберіганні вибухових речовин і боєприпасів.

В тимчасово окупованому Криму підконтрольний Росії так званий «Київський районний суд Сімферополя» обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою затриманому російськими силовиками кримськотатарському активісту Едему Бекірову.

Як повідомляє у Facebook правозахисна організація «Кримська солідарність», суд дозволив Бекірову відповідати на заитання сидячи через його погане самопочуття.

Адвокат Іслям Веліляєв подав клопотання про долучення медичних документів, що підтверджують інвалідність і численні діагнози підсудного, включаючи цукровий діабет, нещодавно перенесений інфаркт і операцію на серці. "Суд" відмовився задовольнити це клопотання.

Під будівлею суду на підтримку кримськотатарського активіста зібралися небайдужі люди.

За даними правозахисників, під час судового засідання Бекірову стало погано, "суддя" знову оголосив перерву. До "суду" викликали карету швидкої допомоги, лікарі оглянули підсудного - у нього знизився рівень цукру в крові. Швидка допомога залишилася чергувати біля будівлі "суду".

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За словами адвокатів, Бекірова звинувачують у зберіганні, розповсюдженні і транспортуванні більш як 10 кілограмів тротилу і 190 бойових набоїв. Захисники, посилаючись на стан його здоров'я, просили обрати запобіжний захід у вигляді застави або домашнього арешту. Син підсудного Рузет Бекіров також звертався до "судді" з проханням прийняти рішення про домашній арешт.

Однак, "суд" ухвалив призначити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в СІЗО строком на один місяць і тридцять днів - до 11 лютого 2019 року.

Як повідомляв УНІАН, 12 грудня кримськотатарського громадського активіста Бекірова російські силовики затримали на адмінкордоні з окупованим Кримом і вивезли до будівлі ФСБ у Сімферополі.

Дочка Бекирова Елеонора повідомила, що недавно її батько переніс складну операцію на серці, тому вона стурбована його здоров'ям.

Сьогодні, 13 грудня, Бекирова заявила, що її батько знаходиться у важкому стані, йому не надають медичної допомоги, не дають їжу і воду.