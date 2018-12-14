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Український десантник, який сфотографувався з Порошенком, пояснив появу шеврона СС на його формі (відео)

11:30, 14 грудня 2018
Суспільство
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Український десантник, який сфотографувався поруч з президентом Петром Порошенком з шевроном танкової дивізії СС "Мертва голова" на формі, пояснив його появу.

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Він заявив, що вважав символ черепа з кістками піратським прапором. Про це він розповів у відеозверненні, опублікованому на сторінці Десантно-штурмових військ в Facebook.

За його словами, він "не знав про історію цього шеврона, вважаючи його одним з різновидів піратського прапора". Десантник додав, що готовий понести відповідальність за свою помилку.

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Як повідомляв прес-центр штабу операції Об'єднаних сил, за минулу добу бойовики 22 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, загинули два українські десантники.

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Теги: #Україна#Порошенко#десантник