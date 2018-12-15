Правозахисники зібрали дані 102 цивільних і 13 військовослужбовців, яких утримують бойовики на Донбасі

Правозахисники зібрали дані 102 цивільних і 13 військовослужбовців, яких незаконно утримують підконтрольні Росії бойовики на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Про це Медійна ініціатива за права людини повідомляє у Facebook.

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«У списку поки 102 імені (він щодня уточнюється). З них у Донецьку - щонайменше 83 людини, у Луганську - 19. Більшість - цивільні, переважно місцеві жителі. Серед них журналіст Станіслав Асєєв», - зазначається у повідомленні.

Разом з тим правозахисники нарахували 13 військових.

«Найдовше, майже чотири роки, у руках проросійських сил утримуються танкіст Богдан Пантюшенко та спецпризначенці Сергій Глондар та Олександр Коріньков», - зазначається у повідомленні.

За даними СБУ, бойовики на тимчасово окупованих територіях утримують 113 полонених та заручників. Але достеменна кількість ув’язнених невідома.

Востаннє обмін полоненими на Донбасі між Україною і підтримуваними Росією бойовиками відбувся в грудні 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 грудня, на Майдані Незалежності у Києві близько 50 волонтери та родичі заручників взяли участь в акції з вимогою до влади відновити боротьбу за звільнення утримуваних бойовиками українців.