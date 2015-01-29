Українці вшанували пам’ять Героїв Крут (фото, відео)

Як передає кореспондент УНІАН, на Личаківському цвинтарі у Львові відбулися заходи із вшанування пам’яті Героїв Крут – покладання вінків і квітів до могили одного з учасників легендарного бою під станцією Крути Ігоря Лоського, поминальна панахида. та урочисте проходження ліцеїстів Львівського державного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут.

Читайте такожУ Львові, на Личаківському цвинтарі, відбулися заходи пам'яті Героїв Крут

Вшанувати пам’ять та помолитися за душі Героїв Крут прийшли керівники Львівської області та міста Львова, перший заступник голови Верховної Ради України Андрій Парубій, представники громадських та ветеранських організацій.

У Чернігівській області сьогодні на знак вшанування пам'яті Героїв Крут пройшли мітинг та церемонія покладання квітів.

Як повідомили у Департаменті інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА, на території Меморіального комплексу "Пам’яті Героїв Крут" поблизу села Пам'ятне Борзнянського району, де 1918 року пройшов бій київських студентів і гімназистів із російською армією, відбулися меморіальні заходи. Представники влади, політичних партій, громадськості поклали квіти до скульптурної композиції "Курсантська шинель" та вшанували пам'ять загиблих юнаків хвилиною мовчання. Поминальну літію відправив архієпископ Чернігівський і Ніжинський УПЦ Київського Патріархату Євстратій.

Присутнім були показані історична та літературно-мистецька композиції, присвячені вшануванню Героїв Крут. Зокрема, пролунав запис спогадів командира Аверкія Гончаренка, поіменно згадано 25 загиблих захисників Крут, прізвища яких вдалося встановити.

У Кіровограді близько ста чоловік взяли участь у ході в пам'ять про загиблих під Крутами.

Люди зібралися о 17:00 біля постаменту Ангелу Охоронцю міста, тримаючи державні прапори, червоно-чорні стяги, а також символіку ВО "Свобода". Також присутні запалили смолоскипи, свічки та лампадки. Кіровоградці тримають портрети "свободівців" Володимира Степанка та Миколи Томака, які загинули у зоні проведення антитерористичної операції на сході України.

У Сумах патріотично-налаштована молодь вшанувала пам'ять Героїв Крут, вирізавши на кризі річки Псел козацький хрест.

Близько 30 активістів Молодіжного націоналістичного конгресу і «Правого сектору» зібралися біля пам'ятника Тарасу Шевченку, де вшанували хвилиною мовчання загиблих під Крутами у 1918 році українців.

За словами громадського активіста, організатора акції Олександра Бойка, захід провели з метою виховання у громадян поваги до історичного минулого українського народу.

«Минуло майже сто років, а ми знову змушені обороняти власну незалежність ціною людських жертв. Вистояли тоді, вистоїмо і нині», - відзначив Бойко.

В Одесі відбулася хода на вшанування загиблих під Крутами.

Більш як 200 чоловік зібралися о 18:00 біля пам'ятника Тарасу Шевченку в однойменному парку культури і відпочинку. Вони прийшли з державними прапорами, червоно-чорними прапорами, жовтими прапорами з тризубами, символікою ВО «Свобода» і «Правого сектора».

Учасники акції, в основному, молоді люди, пройшли центральними вулицями міста під барабанний бій. Вони скандували: «Герої не вмирають, вмирають вороги!», «Слава - нації, смерть - ворогам!», «Одна єдина, соборна Україна!», «Крути, Крути, вас не забути!», «Героям слава!», «Україна – над усе!», «Героям Небесної сотні – слава!», «Героям Майдану – слава!», «Слава Київській Русі!», «Чайка Максим – не забудемо, не пробачимо!» тощо. Вони також співали відому пісеньку футбольних фанатів.

Хода завершилася біля пам'ятника Дюку, де відбувся молебень. Присутні разом виконали Гімн України. Пройшов мітинг, після якого було відслужено молебень за загиблими під Крутами героями.

Громадський порядок охороняла велика кількість міліціонерів, під час ходи на деяких вулицях було тимчасово припинено рух транспорту.

Довідка. Бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року на залізничній станції Крути, за 130 кілометрів на північний схід від Києва. Він тривав 5 годин між 4-тисячною більшовицькою армією Михайла Муравйова та загоном з київських студентів і бійців вільного козацтва у складі близько чотирьох сотень вояків.

Трагічна загибель студентського куреня під Крутами стала символом патріотизму і жертовності у боротьбі за незалежну Україну. Уже в березні 1918 року, після підписання більшовиками Брестської мирної угоди і з поверненням уряду УНР до Києва, за рішенням Центральної Ради від 19 березня 1918 року було вирішено урочисто перепоховати полеглих студентів на Аскольдовій могилі у Києві.

Тіла вояків-студентів було перевезено до Києва, де відбулася громадська жалоба і поховання. Після цього про подвиг молоді під Крутами було забуто на більш як 70 років. Десятиріччями історія бою або замовчувалася, або обростала міфами і вигадками. Лише 2006 року на місці бою під Крутами встановлено пам'ятник, а з нагоди 80-ї річниці бою Монетний двір випустив в обіг пам'ятну гривню.