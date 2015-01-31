У Харкові повалили ще одного Леніна

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської обласної організації ВО «Свобода» з посиланням на голову Ігоря Швайку, пам’ятник Леніну в районі Залютіно був повалений вночі 31 січня.

За відомостями «Свободи», монумент повалили «українські патріоти».

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі в Харкові в парку біля будинку культури «Металіст» невідомі повалили пам’ятник більшовику Павлу Постишеву.

Довідка УНІАН. 28 вересня 2014 року під час кількатисячного мітингу в центрі Харкова на площі Свободи активісти намагалися звалили 8-метровий пам'ятник Леніну з постаменту. Ввечері цього ж дня голова Харківської ОДА Ігор Балута видав розпорядження про вилучення даного пам'ятника з реєстру пам'яток та демонтаж монумента, про що повідомив на брифінгу. Після брифінгу активісти з другої спроби звалили пам'ятник Леніну.

15 жовтня Харківська міськрада звернулася до суду з адміністративним позовом, у якому вимагала визнати незаконним та скасувати розпорядження Балути про вилучення з держреєстру та демонтаж пам'ятника Леніну на Площі Свободи.

24 листопада Харківський окружний адміністративний суд частково задовольнив позов Харківської міськради.