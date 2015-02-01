У Херсонській області вибухнув склад боєприпасів, є загиблі

Як повідомив кореспонденту УНІАН джерело у правоохоронних органах, вибухнули боєприпаси, які бійці зберігали в наметі. В результаті вибуху загинуло 3 людини, ще 11 отримали термічні опіки і в 5:20 були госпіталізовані в Чаплинську районну лікарню.

Ще 10 бійців «Збруча» в даний час не знайдені.

На місці події працюють оперативно-слідчі групи співробітників управління МВС у Херсонській області, управління СБУ в Херсонській області, прокуратури Херсонської області, управління ДСНС в Херсонській області.

За фактом вибуху в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості за ст. 414 Кримінального кодексу ("порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточуючих").