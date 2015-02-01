Луганська область вивезла 109 дітей із прифронтової зони

Як йдеться в повідомленні прес-служби голови Луганської ОДА Геннадія Москаля, з моменту введення в Луганській режиму надзвичайної ситуації розроблений план заходів по ліквідації наслідків бойових дій в населених пунктах, що знаходяться під постійними обстрілами терористів так званої "ЛНР".

Читайте такожІз Дебальцевого в п'ятницю вивезли 310 місцевих жителівОдним з пунктів передбачено планомірне вивезення дітей з фронтових населених пунктів.

Так, за останній тиждень з Щастя на безпечні території вивезено 28 дітей, з Гірського - 18, із села Нижнє Попаснянського району - 20, з Попасної - 8, з Троїцького Попаснянського району - 35 дітей.

Частина дітей розміщена в безпечних регіонах Луганської області, частина - в інших областях України.

"Є дві великі труднощі при вивезенні дітей з фронтових сіл: це постійні бойові дії (тому при необхідності ми залучаємо військових з бронетехнікою), друга - згода батьків. Після того, як ми відправили кілька сотень школярів з Луганщини у західні області України на новорічно-різдвяні свята, батьки охочіше дають згоду на вивіз дітей в безпечні місця. Жодна дитина при вивезенні з лінії фронту не постраждала", - зазначив Геннадій Москаль.