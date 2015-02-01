В Україні потрібно звільнити половину міліціонерів і три чверті прокурорів - експерт

Про це повідомляє ZN.UA.

«Навіть після скорочення кількість працівників МВС та прокуратури залишиться високим порівняно з європейськими країнами. Для досягнення середньосвітових показників (300 міліціонерів на 100 тис. населення) кількість працівників МВС потрібно скоротити вдвічі. Для досягнення середньоєвропейських показників (10 прокурорів на 100 тис. населення) в Україні має залишитися 4500 прокурорів»,- вважає Сологуб.

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Співробітники МВС і прокуратури, які залишилися на посадах, повинні були б пройти ретельну перевірку на службову відповідність і непричетність до корупції (можливо, перевірка покаже, що простіше їх звільнити і набрати нових).

Тим не менш, у цьому рішенні є і позитивний момент, пов'язаний з тим, що скорочення кількості силовиків разом з підвищенням їх якості і, відповідно, зарплат буде сприяти перетворенню цих органів з "державного рекету" в правоохоронні.