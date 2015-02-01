У Луганській області наклав на себе руки суддя

Як повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook начальник прес-служби Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Луганській області Тетяна Погукай, "вчора о 08.30 надійшло повідомлення про те, що в номері № 6 готельного комплексу «Ксанаду», розташованого на пр. Радянський, у ванній кімнаті покінчив життя самогубством шляхом повішення суддя апеляційного суду Луганської області, 1957 р.н.".

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Проводиться перевірка.

Раніше повідомлялось, що екс-голова Харківської облради покінчив життя самогубством. За попередніми даними, чоловік повісився.