У Луганській області наклав на себе руки суддя
19:47, 01 лютого 2015Суспільство
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Вчора, 31 січня, в Сєверодонецьку Луганської області суддя апеляційного суду Луганської області вчинив самогубство в готельному номері.
Зараз проводиться перевірка / УНІАН
Як повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook начальник прес-служби Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Луганській області Тетяна Погукай, "вчора о 08.30 надійшло повідомлення про те, що в номері № 6 готельного комплексу «Ксанаду», розташованого на пр. Радянський, у ванній кімнаті покінчив життя самогубством шляхом повішення суддя апеляційного суду Луганської області, 1957 р.н.".
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Проводиться перевірка.
Раніше повідомлялось, що екс-голова Харківської облради покінчив життя самогубством. За попередніми даними, чоловік повісився.
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