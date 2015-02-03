МЗС рекомендує українським туристам в Єгипті не залишати межі готелів

Таке попередження пов'язане із терактами, які відбуваються на Північному Синаї, а також у зв'язку з потенційною загрозою їх здійснення в цьому регіоні, повідомили в департаменті політики та комунікацій МЗС.

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"Громадянам України, які перебувають у Єгипті, рекомендовано утримуватися від відвідання місць надмірного скупчення людей, здійснення несанкціонованої фото - і відеозйомки, не брати участі в акціях протесту, демонстраціях та інших масових заходах", - наголошується в повідомленні.

У разі потрапляння в надзвичайні ситуації слід невідкладно звертатися в посольство України в Єгипті за номером телефону: +201000039648 (працює цілодобово) або телефонувати на «гарячу лінію» МЗС України: (044) 238 16 57.