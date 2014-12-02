Єгипетські терористи зізналися у вбивстві громадянина США

У неділю бойовики опублікували в своєму мікроблозі в Twitter запис, де зізналися у вбивстві громадянина США Вільяма Хендерсона (William Henderson), пише РИА Новости з посиланням на Ассошиейтед Прес.

Там же ісламісти розмістили фотографії паспорта та інших документів, що підтверджують особу американця. Час і місце вчинення вбивства не уточнюються.

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Згідно з опублікованими фотографіями документів, 58-річний громадянин США працював на енергетичну компанію Apache Corp., яка базується в штаті Техас, а також на нафтову компанію Qarun Petroleum Co. За даними агентства, в серпні компанія Apache Corp.. повідомила, що один з її співробітників був убитий в Єгипті.

Посольство США відмовилося коментувати заяву бойовиків.

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Близько місяця тому стало відомо, що терористичне угруповання "Ансар Бейт аль-Макдіс", яке діє на Синайському півострові в Єгипті, присягнуло на вірність екстремістському угрупованню "Ісламська держава" (ІД).