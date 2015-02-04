Ув'язнений "Доктор Пі" Слюсарчук потрапив у лікарню з порушеннями свідомості

Про це повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Державної пенітенціарної служби у Львівській області Мирослав Демків.

Він зазначив, що „Доктор „Пі” наразі перебуває в лікувальному закладі при СІЗО „у стані середньої тяжкості”.

Також Демків наголосив, що поширена в ЗМІ інформація від ДПтС щодо спроби самогубства „Доктора Пі” є „поспішною”.

„Ми не можемо поки коментувати, чи це була спроба самогубства, без офіційного підтвердження медиків”, - наголосив речник відомства.

Начальник управління охорони здоров'я Львівської міської ради Володимир Зуб, сьогодні під час брифінгу дав роз’яснення щодо поширеної у ЗМІ інформації про „Доктора „Пі”.

„3 лютого Слюсарчуку провели томографію та низку інших маніпуляцій, у результаті яких діагноз гострого захворювання центральної нервової системи, який міг би загрожувати життю пацієнта, не було підтверджено. Біля нього було 4 охоронці. Кайданками його прикували до ліжка. Після того, як вчора, 3 лютого, почались усі ці повідомлення, кількість охорони та міліції збільшилась, тож шанси втекти були мінімальні. І після цього всього пацієнта з відповідними рекомендаціями було знову переведено в лікарню СІЗО, де він зараз і отримує лікування”, - повідомив Зуб.

На запитання, скільки часу пацієнт "Доктор "Пі" був без свідомості, начальник управління відповів, що приблизно добу-півтори, після чого його стан став покращуватись.

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«У нас є такі поняття, як сопор, ступор, кома. Так от, він перебував на межі ступору-сопору. До коми він не впадав. Але свідомість була порушена. У вівторок він почав виконувати елементарні команди – відкрий очі, підніми руку. Проте, однаково, станом на вчора, він був не зовсім адекватний», – відзначив Зуб.

За його словами, на момент, коли пацієнта переводили в лікарню СІЗО, він був у стані так званого глибокого оглушення, тобто реагував лише на дуже сильні подразники. На звичайне звертання – як звати, чому тут знаходитесь – не відповідав.

«Ми не можемо сказати, в чому причина цього всього, тому що до нас його доставили вже в тому стані, в якому перебував там. У хворого були ознаки інтоксикації, а отже – проводились дезінтоксикаційна терапія. Від лікарів лікарні СІЗО ніяких офіційних даних не було. Але були очевидні симптоми інтоксикації – з гіпотонією, з порушенням свідомості. Чому ми його затримали на дві доби? Ми повинні були виключити гостре захворювання оболонок головного мозку. Підтвердити чи виключити цей діагноз ми могли лише після комп’ютерної томографії та інших специфічних обстежень, які вчора ми провели. У нас є документ, що в нього нема гострого захворювання. А отже, ми віддали його в ту лікарню, з якої він поступив», – додав Зуб.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Управління охорони здоров'я Львівської міськради та колектив Лікарні швидкої медичної допомоги Львова (ЛШМД) спростували поширену 3 лютого в ЗМІ інформацію, що ув'язнений в СІЗО Андрій Слюсарчук, відомий як „Доктор „Пі”, безпідставно перебуває в лікарні, оскільки «є абсолютно здоровий і не потребує жодної медичної допомоги".

УОЗ та ЛШМД поінформували, що пацієнт "Доктор "Пі" був доставлений 1 лютого в ЛШМД в стані, який черговими лікарями кваліфікувався як тяжкий і вимагав перебування у відділенні анестезіології з палатами інтенсивної терапії (відділенні реанімації).

Компетентне джерело у правоохоронних органах повідомило кореспонденту УНІАН, що 31 січня в СІЗО міста Львова Слюсарчук намагався покінчити життя самогубством прийнявши невідомі медичні препарати. Його, після надання комплексу реанімаційних заходів на місці, у тяжкому стані було госпіталізовано в одну із лікарень Львова.

У прес-службі управління Державної пенітенціарної служби України у Львівській області інформацію про спробу отруєння не коментували, водночас спростували ще одну поширену в ЗМІ версію: про нібито втечу „Доктора Пі” з СІЗО. За даними прес-служби, „ув'язнений Слюсарчук був етапований до одного із профільних медичних закладів охорони здоров'я міста Львова, де перебуває і зараз”.

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого вироком Сихівського райсуду міста Львова Андрія Слюсарчука, відомого як «Доктора Пі», позбавлено волі терміном на 8 років з терміном строку обчислення з моменту затримання - 14 листопада 2011 року.

Кілька років тому у ЗМІ з'явилася серія публікацій про феноменальні здібності Слюсарчука, який відтворював по пам'яті великі обсяги інформації, зокрема, 30 млн цифр у числі «Пі» після коми. Він також, назвавшись нейрохірургом, лікував хворих людей. Слюсарчук став лауреатом Державної премії України, йому було присвоєно звання професора. Проте за результатами розслідування газети «Експрес» з'ясувалося, що Слюсарчук – самозванець, який не має навіть вищої освіти.

Після проведення розслідування Слюсарчук обвинувачений у використанні підроблених документів, здійсненні незаконної лікувальної діяльності, пов’язаної із заподіянням потерпілим тяжких тілесних ушкоджень та вбивством з необережності двох хворих, а також заволодінні шляхом обману і зловживання довірою чужим майном.