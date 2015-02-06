Заступник міністра ЖКГ Росії приїхав з перевіркою в Сімферополь і застряг у ліфті
19:01, 06 лютого 2015Суспільство
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Заступник міністра будівництва і ЖКГ Росії Андрій Чибіс в ході перевірки застряг в одному з нових ліфтів, встановлених в Сімферополі.
У аннексированом Криму російський чиновник застряг в ліфті / revda-info.ru
Після цього він почав вимагати проведення додаткових випробувань встановлених в Сімферополі ліфтів, повідомляє сайт невизнаної окупаційної влади Криму Кримінформ.
Подія трапилася в 3-му під'їзді будинку №60 по проспекту Перемоги.
Російський чиновник застряг у ліфті разом з "заступником міністра ЖКГ" Криму Олексієм Бочаровим та представниками компанії, відповідальної за ремонт.
Як пояснив співробітник компанії, що проводила заміну ліфтів, спрацювала система захисту, в результаті чого ліфт зупинився між поверхами.
В даний час неполадки усунені, всі чиновники звільнені.
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