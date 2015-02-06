Заступник міністра ЖКГ Росії приїхав з перевіркою в Сімферополь і застряг у ліфті

Після цього він почав вимагати проведення додаткових випробувань встановлених в Сімферополі ліфтів, повідомляє сайт невизнаної окупаційної влади Криму Кримінформ.

Подія трапилася в 3-му під'їзді будинку №60 по проспекту Перемоги.

Російський чиновник застряг у ліфті разом з "заступником міністра ЖКГ" Криму Олексієм Бочаровим та представниками компанії, відповідальної за ремонт.

Як пояснив співробітник компанії, що проводила заміну ліфтів, спрацювала система захисту, в результаті чого ліфт зупинився між поверхами.

В даний час неполадки усунені, всі чиновники звільнені.