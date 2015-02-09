Суд визнав винною медсестру з Харкова, що побила євромайданівця

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні, 9 лютого ухвалив Дзержинський райсуд Харкова.

«Суд постановив Воржеїнову визнати винною... і призначити покарання у вигляді 1 року 6 місяців обмеження волі — це так звана колонія поселення», - сказала суддя.

Таким чином суд засудив Воржеїнову за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, скоєне групою осіб).

Читайте такожМедсестра, яка добивала ногами євромайданівця в Харкові, не визнала своєї провини

Під час судового засідання представники держобвинувачення просили призначити Воржеїновій покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки.

Під час судового засідання підсудна добровільно письмово відмовилася від застосування до неї амністії.

Вирок Дзержинського райсуду може бути оскаржений в апеляційному суді протягом 30 днів.

Читайте такожУ Харкові розпочався суд над медсестрою, яка навесні добивала ногами активістів Євромайдану

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня минулого року у Харкові люди з битами та у масках напали на активістів Євромайдану, які розходилися зі свого мітингу. Постраждало близько 50 осіб, у тому числі один працівник міліції. До лікарні загалом звернулися 14 людей.

Пізніше в Інтернеті з’явилося відео, на якому чоловік і жінка ногами добивають побитого чоловіка, який сидить на східцях підземного переходу.

За цим фактом було відкрите кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (злісне хуліганство із застосуванням предметів для завдання тілесних ушкоджень).

Під час проведення слідчо-оперативних заходів була встановлена 53-річна жителька Чугуєва Воржеїнова, яка брала активну участь у побитті активістів Євромайдану. 17 квітня вона була затримана правоохоронцями.