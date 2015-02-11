МВС оприлюднило імена загиблих в Краматорську
Управління МВС в Донецькій області опублікувало список загиблих в результаті обстрілу бойовиками Краматорська 10 лютого.
Наразі встановлені особи загиблих:
1. Горенко Валерій Іванович, 01.07.1955, знайдений м. Краматорськ, вул.Рибинська;
2. Клименко Олександра Миколаївна, 22.09.1981, м. Краматорськ, вул. Паркова, буд.99, знайдена на вул. Парковій;
3. Матвієнко Руслан Володимирович, 05.05.1978, м. Краматорськ,бул.Краматорський, буд. 16, знайдений на території автокооперативу«Вінера»;
4. Колозін Володимир Іванович, 11.10.1953, знайдений на вул. Марата, буд. 14
5. Ткаченко Олена Миколаївна, 1971 року народження, знайдена на вул. Паркова буд. 99, на пустирю.
6. Невстановлена особа
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Крім того, на сайті МВС оприлюднено список з 33 осіб, поранених в результаті обстрілу Краматорська та доставлених в травматологічне та хірургічне відділення.
10 лютого бойовики обстріляли Краматорськ з Горлівки. Раніше в АТЦ повідомили, що при цьому використовувалися касетні снаряди з суббоеприпасами підвищеної дальності "Торнадо", був обстріляний штаб АТО, а потім житлові будинки міста. Пізніше в Генштабі повідомили, що обстріл вівся з використанням РСЗВ "Смерч".