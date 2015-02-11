МВС оприлюднило імена загиблих в Краматорську

Наразі встановлені особи загиблих:

1. Горенко Валерій Іванович, 01.07.1955, знайдений м. Краматорськ, вул.Рибинська;

2. Клименко Олександра Миколаївна, 22.09.1981, м. Краматорськ, вул. Паркова, буд.99, знайдена на вул. Парковій;

3. Матвієнко Руслан Володимирович, 05.05.1978, м. Краматорськ,бул.Краматорський, буд. 16, знайдений на території автокооперативу«Вінера»;

4. Колозін Володимир Іванович, 11.10.1953, знайдений на вул. Марата, буд. 14

5. Ткаченко Олена Миколаївна, 1971 року народження, знайдена на вул. Паркова буд. 99, на пустирю.

6. Невстановлена особа

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Крім того, на сайті МВС оприлюднено список з 33 осіб, поранених в результаті обстрілу Краматорська та доставлених в травматологічне та хірургічне відділення.

10 лютого бойовики обстріляли Краматорськ з Горлівки. Раніше в АТЦ повідомили, що при цьому використовувалися касетні снаряди з суббоеприпасами підвищеної дальності "Торнадо", був обстріляний штаб АТО, а потім житлові будинки міста. Пізніше в Генштабі повідомили, що обстріл вівся з використанням РСЗВ "Смерч".