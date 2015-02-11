У Черкасах під час пожежі на складі постраждали 9 осіб
09:06, 11 лютого 2015Суспільство
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У Черкасах в результаті пожежі на складі на території ПАТ "Черкаське хімволокно" постраждали 9 осіб.
У Черкасах сталася пожежа на складі / Фото: УНІАН
Як повідомляє ДСНС, пожежа виникла в складському приміщенні, орендованому приватним підприємцем для зберігання поролону, в результаті короткого замикання електропроводки. Під час спроби самостійного гасіння пожежі постраждали 9 осіб, яких у стані середнього та легкого ступеня тяжкості госпіталізовано (двоє - з опіками та семеро - з подразненням органів дихання).
На місці пожежі працювала оперативна група управління ДСНС в Черкаський області.
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